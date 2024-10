Annie Daigle se joint au CSSCS

La directrice générale du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS), Rachel Bégin, a récemment annoncé la nomination d’Annie Daigle au poste de directrice du Service des ressources humaines.

Forte de plus de vingt ans d’expérience en ressources humaines, dont douze en gestion, Mme Daigle a acquis une expertise solide en gestion stratégique, performance, développement des compétences, opérations RH, dotation, relations de travail et développement organisationnel.

Sa grande agilité lui permettra de diriger et de soutenir efficacement des équipes dans des environnements en constante évolution. Grâce à ses compétences relationnelles et à sa capacité à mobiliser le personnel par une approche participative, elle saura renforcer l’engagement envers la mission éducative du CSSCS.

« Madame Daigle représente un atout précieux pour la Côte-du-Sud. Elle incarne les valeurs de notre organisation, axées sur les relations humaines et la création d’environnements de travail enrichissants et inclusifs. Elle aborde également le secteur de l’éducation avec enthousiasme, prête à transformer les défis en opportunités. Avec son approche humaine, rassembleuse et visionnaire, elle est bien équipée pour relever ce nouveau mandat. L’ensemble de la communauté éducative de la Côte-du-Sud souhaite donc la bienvenue à Annie Daigle, et lui assure son plein soutien dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.