Un siècle de générosité

Mme Gertrude Castonguay, de la Résidence A. J. Bourgault de L’Islet, célèbre ses 100 ans! Née à Saint-Roch-des-Aulnaies le 30 septembre 1924, elle est l’aînée de deux sœurs et deux frères. Mariée à Georges Leclerc, elle s’est installée sur la ferme familiale. N’ayant pas eu d’enfant, elle s’est occupée de ceux des autres durant l’été pendant une vingtaine d’années. Femme de cœur, elle a consacré sa vie au bénévolat, du club d’âge d’or aux Fermières, en passant par le tricotage de plus de 250 couvertures qu’elle offrait. Sa recette de longévité? Vivre au jour le jour, sans s’inquiéter du lendemain. Toujours souriante, elle a été fêtée par sa famille et ses proches, qui ont souligné avec amour cette incroyable longévité.