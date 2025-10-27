Antidémarreur éthylométrique : Un conducteur de Cap-Saint-Ignace intercepté à L’Islet

Le 1er octobre dernier vers 16 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont procédé à l’interception d’un conducteur de 45 ans, originaire de Cap-Saint-Ignace, alors qu’il circulait sur la route 132 à L’Islet. L’homme ne respectait pas les conditions d’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique imposé sur son véhicule.

Les agents de la Sûreté du Québec ont remis au contrevenant un constat d’infraction de 2250 $. Ce type de manquement est pris très au sérieux par les autorités, puisqu’il s’agit d’une condition essentielle pour permettre à un conducteur reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies de reprendre le volant sous supervision technique.

Qu’est-ce qu’un antidémarreur éthylométrique ?

L’antidémarreur éthylométrique est un dispositif installé dans le véhicule d’un conducteur ayant été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies. Avant de démarrer le moteur, le conducteur doit souffler dans l’appareil : si une concentration d’alcool est détectée, le véhicule ne démarre pas.

Le programme, encadré par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), vise à prévenir la récidive et à favoriser une réinsertion graduelle à la conduite. Tout manquement aux conditions d’utilisation — comme le partage du véhicule, la tentative de contournement ou l’omission de souffler — peut entraîner des amendes salées, une suspension immédiate du permis, et dans certains cas, des poursuites criminelles.