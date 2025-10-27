LHCS : Le Pavage Jirico poursuit sur sa lancée

Le Pavage Jirico continue d’imposer son rythme dans la Ligue de hockey Côte-Sud, signant une éclatante victoire de 5 à 0 sur le Plastiques Moore de Saint-Damien le 24 octobre dernier au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Cette performance permet aux hommes du Pavage de porter leur fiche à quatre victoires et une seule défaite, consolidant leur position de tête dans la section Est.

Le Pavage Jirico a rapidement pris le contrôle du match grâce à un but de Julien Hébert à mi-chemin de la première période (14:21). Frédérick Dionne a doublé l’avance au deuxième engagement (16:41), avant que la formation locale ne mette le match hors de portée des visiteurs en troisième période.

Une poussée de trois buts — signés Nicolas Lamarre (8:49), Zacharie Dumas (14:41) et Émile Lambert (19:10) — est venue sceller l’issue de la rencontre.

Le gardien Félix-Antoine Leblond a été intraitable devant la cage, bloquant les 35 tirs dirigés vers lui pour signer le blanchissage. En face, William Boily a cédé à cinq reprises sur 32 lancers.

Classement et meneurs

Le Pavage Jirico (4-1) trône maintenant au sommet de la section Est avec huit points, à égalité avec le Familiprix de Saint-Joseph (4-0), meneur de la section Ouest. Dans la course aux pointeurs, Julien Hébert, fort de ses 11 points (6 buts, 5 passes), occupe le deuxième rang derrière Serein Ntishoboye des Mercenaires de Lotbinière, auteur de 16 points (10 buts, 6 passes).