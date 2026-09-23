La Boîte interculturelle lance un appel à candidatures pour son projet La Caravane des possibles, qui prendra la route au printemps 2027 au Kamouraska.

Le projet réunira trois artistes professionnels ou émergents du Québec, autochtones ou allochtones, issus notamment de la danse, de la musique, du théâtre, des arts visuels, des métiers d’art et du conte. Les artistes seront jumelés à trois organismes du territoire : La Traversée, la FADOQ La Pocatière et l’École l’Amitié de Saint-Gabriel.

À chacun des trois arrêts, les artistes seront invités à rencontrer les résidents dans le cadre de conversations en tête-à-tête ou en petits groupes. Ces échanges mèneront à la création d’une œuvre collective, qui sera présentée publiquement à la fin de chaque étape.

La Boîte interculturelle souhaite ainsi favoriser les liens entre les citoyens des milieux ruraux et des artistes issus de la pluralité culturelle du Québec, nourrir le dialogue par le récit, l’écoute et la création partagée, et laisser une œuvre collective dans chacune des communautés visitées.

L’appel de candidatures est ouvert aux artistes de partout au Québec. Les personnes intéressées ont jusqu’au 23 octobre à midi pour soumettre leur candidature. Les détails du projet et le formulaire sont disponibles sur le site de La Boîte interculturelle.

Le projet bénéficie de l’appui financier du gouvernement du Canada, et de la collaboration des trois organismes partenaires.