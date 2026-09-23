Camping Rivière-Ouelle : Un rapport d’enquête confirme l’utilisation de briseurs de grève

Un rapport d’enquête du ministère du Travail conclut que 11 personnes n’auraient pas respecté certaines dispositions du Code du travail pendant la grève qui opposait les salariés de la Corporation touristique de Rivière-Ouelle à leur employeur.

Le syndicat UES 800 dénonce le recours à des personnes ayant effectué des tâches normalement accomplies par les salariés en grève. L’enquête a notamment comporté une visite du camping le 5 juin dernier.

La grève avait débuté le 1er juin, et touchait 13 salariés. Le syndicat avait demandé une enquête afin de vérifier le respect de différents articles du Code du travail. Dans sa demande, il alléguait notamment que l’employeur aurait recours à des cadres, à des bénévoles et à de la sous-traitance pour effectuer des tâches des salariés en grève.

Au terme de leur analyse, les enquêteurs Samuel Lazzer et Laurence Barrette écrivent que 11 personnes n’auraient pas respecté les articles 109.1 a), b) et g) du Code du travail. Ils précisent toutefois que leur rôle se limitait à vérifier les articles visés par le mandat, et qu’il appartient au tribunal administratif du Travail de statuer, le cas échéant, sur la pertinence de ces conclusions. « Ce rapport vient confirmer les préoccupations que nous soulevions pendant la grève », affirme Frédéric Morin, représentant syndical.