Appel à projets communautaires pour les citoyens de Saint-Jean-Port-Joli

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli lance un appel à projets communautaires aux citoyens de son territoire. Cet appel à projets vise à stimuler la participation citoyenne au cadre de développement durable de Saint-Jean-Port-Joli. Une somme de 24 000 $ est rendue disponible par la Municipalité pour soutenir la mise en œuvre de projets pensés et réalisés par des citoyens qui souhaitent agir pour le bien-être de leur collectivité. Les initiatives doivent répondre aux priorités ciblées par la planification stratégique 2022-2025 de la Municipalité en matière de famille, de services, de sécurité et de qualité de vie — le document peut être consulté sur le site web municipal. Tout en faisant rayonner le caractère distinctif de Saint-Jean-Port-Joli, les projets doivent également valoriser le bénévolat et l’engagement citoyen. Un montant de 12 000 $ sera accordé à chacun des deux projets retenus, qui devront être entièrement réalisés d’ici la fin de l’année 2023. Les citoyens doivent déposer leur projet au plus tard le 21 avril 2023. Les critères d’admissibilité de l’appel à projets et le formulaire de dépôt se trouvent au saintjeanportjoli.com/projet-citoyen/.