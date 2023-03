Départ à la retraite du directeur général de la MRC de Kamouraska

La MRC de Kamouraska annonce le départ à la retraite de son directeur général Jean Lachance pour la fin août 2023. M. Lachance, qui a annoncé sa décision aux élus lors du conseil de février, occupe le poste de directeur général et de greffier-trésorier à la MRC de Kamouraska depuis 2019.

Gestionnaire d’expérience, Jean Lachance possède une longue feuille de route. Il a notamment œuvré dans le secteur de la recherche collégiale et a pu développer ses habiletés de gestionnaire en étant à la direction générale de Solutions Novika pendant 15 ans. Il a joint l’équipe de la MRC de Kamouraska en 2018 en tant que conseiller en entrepreneuriat avant d’être nommé directeur général en 2019.

La MRC de Kamouraska désire souligner le travail et l’engagement de Jean Lachance au sein de son équipe. Grâce à lui, plusieurs projets ont connu leur aboutissement pour le mieux-être de la MRC et des municipalités du territoire. Embauché, entre autres, pour ses compétences en développement organisationnel, sa vision structurante a permis de mener avec succès la mise en place d’une toute nouvelle gouvernance décentralisée. La révision complète de plusieurs des mécanismes et des processus internes pour obtenir des gains sur les plans administratif et financier ont marqué le passage de M. Lachance.

« Sa très grande rigueur, son leadership et son professionnalisme contagieux auront certainement permis aux élus de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Sa venue au sein de notre MRC aura globalement été marquée par une unanimité au sein des élus composant le conseil des maires. Gestionnaire fiable et compétent, nous sommes privilégiés d’avoir pu compter sur lui », a déclaré le préfet élu, Sylvain Roy.

Les membres du conseil de la MRC joignent leurs voix à celles des professionnels pour remercier M. Lachance et lui souhaiter une merveilleuse retraite. Le comité des ressources humaines amorcera bientôt le processus de recrutement menant ainsi à la nomination d’une nouvelle direction générale.

Source : MRC de Kamouraska