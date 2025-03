Appel de candidatures pour le Prix du patrimoine 2025

Culture Bas-Saint-Laurent lance à nouveau l’appel de projets pour le Prix du patrimoine. Cette année, les patrimoines immatériels, paysagers et archéologiques sont à l’honneur. Les candidats ont jusqu’au 15 avril pour déposer en ligne leur formulaire de candidature.

Le Prix du patrimoine met en lumière les bons coups réalisés en patrimoine. En plus de rendre hommage aux citoyens, aux collectifs et aux organisations qui se sont démarqués par la qualité de leurs interventions de sauvegarde, de restauration et de conservation, ce prix contribue à mettre en valeur les actions de transmission, d’interprétation et de diffusion du patrimoine. L’excellence de 275 interventions en patrimoine dans la région a été reconnue depuis 1999.

Parmi les actions susceptibles de cadrer dans les critères d’admissibilité, on compte par exemple les démarches auprès d’instances gouvernementales pour la reconnaissance et la protection d’un paysage, la restauration et la conservation de biens ou de sites archéologiques, l’optimisation d’installations archivistiques, la fabrication artisanale d’objets, la mise en valeur de savoir-faire ancestraux, la réinterprétation de danses traditionnelles, des travaux de recherche sur le mode de vie des communautés autochtones de la région, une carrière vouée au travail de transmission ou de sensibilisation au patrimoine immatériel, paysager ou archéologique, l’élaboration de formations, etc.

Critères d’admissibilité

Le projet doit avoir été réalisé dans l’une des huit MRC du Bas-Saint-Laurent, ou porter sur l’une d’elles. Il doit avoir été réalisé, ou avoir eu un impact sur le territoire, depuis le 1er janvier 2022. Ce délai ne s’applique pas pour le dépôt d’un projet soulignant une carrière vouée au travail de transmission ou de sensibilisation au patrimoine, et d’autres exceptions pourraient s’appliquer. Enfin, un même individu, collectif ou organisme ne peut déposer qu’un seul dossier par année.

Critères d’évaluation

Les candidatures seront évaluées sur la base des conditions d’admissibilité et des critères d’évaluation prévus pour chaque catégorie du prix. Un jury de professionnels possédant des expertises diversifiées en matière de patrimoine sera constitué chaque année par CBSL.

On peut consulter l’ensemble du dossier sur le site de Culture Bas-Saint-Laurent, au www.culturebsl.ca.