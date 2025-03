Saint-Pamphile accueille ses nouveaux résidents-propriétaires

Le 15 février dernier, le Comité famille et aînés de Saint-Pamphile a reçu dans les locaux du Centre culturel Godend’Art les nouveaux résidents-propriétaires de l’année 2024. Cet événement, ayant pour objectif l’intégration et le bien-être de ces nouveaux arrivants, s’est déroulé dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Le maire Mario Leblanc, accompagné du directeur des loisirs Alexandre Bourgault, a présenté les élus municipaux ainsi que la municipalité et ses divers services aux nouveaux résidents. À cette occasion, un cadeau a été offert à chaque famille, un geste rendu possible grâce à une collaboration avec les entreprises locales.

Cette rencontre amicale a permis à ces nouveaux citoyens de mieux se familiariser avec la vie communautaire, et de découvrir les services offerts dans leur nouvelle ville. La municipalité a souligné le travail de la responsable de l’activité, Geneviève Théroux, et du Comité famille et aînés qui l’a organisée. La tenue de l’événement au Centre culturel Godend’Art a aussi permis aux nouveaux arrivants de se familiariser avec les artistes locaux, grâce aux œuvres exposées.

Source : Ville de Saint-Pamphile