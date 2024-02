Appel de projets pour deux programmes de la MRC de Kamouraska

La MRC de Kamouraska lance deux derniers appels de projets dans le cadre du Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et du Programme de soutien aux projets innovants du secteur bioalimentaire du Kamouraska. Ces appels visent la clientèle des OBNL œuvrant dans les domaines social, culturel, touristique, environnemental y compris les OBNL d’économie sociale, les coopératives non financières et les entreprises bioalimentaires. La date limite du dépôt des projets est le 5 avril 2024 à midi.

Les projets de plus de 10 000 $ sont admissibles et l’aide financière peut couvrir jusqu’à 40 % de ce coût du projet, pour un maximum de 25 000 $. Étant donné qu’il s’agit du dernier appel de projets, ceux-ci doivent être réalisés obligatoirement au plus tard le 31 mars 2025.

« Depuis la création du FRR volet 2, ce sont 32 projets qui ont vu le jour dans le Kamouraska. L’impact de ce levier est très important. Ça représente plus de 525 780 $ investis pour le dynamisme et l’amélioration de notre milieu. », mentionne le préfet élu, Sylvain Roy.

Le Programme de soutien aux projets innovants du secteur bioalimentaire du Kamouraska en est aussi à son dernier appel. Il découle de l’entente conclue avec le MAMH dans le cadre du volet Projets « Signature innovation » des MRC du FRR.

L’aide financière pour les entreprises privées peut atteindre jusqu’à 50 % du coût total de projet pour un maximum d’aide de 25 000 $ et de 80 % pour les OBNL. Les projets doivent être en cohérence avec les différentes orientations ciblées par le programme et peuvent cibler les études de marché, la création d’un nouveau service, la création ou l’expansion d’un événement bioalimentaire, etc.

Les promoteurs peuvent déposer un projet selon les critères d’admissibilité des programmes et remplir le formulaire directement sur le site web de la MRC.

Source : MRC de Kamouraska