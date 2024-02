Tous les magasins Metro obtiendront la certification Fourchette bleue

Forte du succès de l’intégration du programme Fourchette bleue dans ses magasins participants, l’épicerie Metro est heureuse d’annoncer qu’elle étendra la certification Fourchette bleue, pour une consommation responsable des produits issus du Saint-Laurent, à tous ses magasins du Québec au cours de la prochaine année. L’annonce a été faite lors de la troisième édition du Salon Fourchette bleue — poissons et fruits de mer à Baie-Saint-Paul.

Les consommateurs des quatre coins de la province pourront ainsi avoir accès à une variété d’algues, de fruits de mer et de poissons du Saint-Laurent, notamment le sébaste atlantique, qui sera offert à l’année aux consommateurs québécois. Les produits seront facilement repérables pour les clients, grâce à une identification claire et à de l’affichage en magasin arborant le logo Fourchette bleue.

« La certification des supermarchés Metro est une excellente nouvelle pour l’ensemble du Québec. Cela permettra de démocratiser les produits marins du Québec dans l’assiette des Québécois de l’ensemble des régions de la province. Ainsi, de l’Abitibi à la Gaspésie, notre monde pourra savourer notre sébaste, nos algues, nos oursins, nos huîtres et toutes les richesses de notre Saint-Laurent », a commenté Sandra Gauthier, directrice générale d’Exploramer et de Fourchette bleue.

L’enseigne Metro devenait en juin 2022 la première chaîne d’alimentation au Québec à obtenir la certification Fourchette bleue, une initiative développée par Exploramer visant notamment la découverte et l’accessibilité des produits marins comestibles du Saint-Laurent. D’un projet pilote regroupant cinq magasins, une cinquantaine d’autres s’étaient joints à l’initiative au cours de la dernière année.

« Avec nos quelque 200 magasins à travers la province, notre empreinte est très large et notre impact l’est tout autant quant à l’accessibilité des produits du Québec pour les consommateurs », a déclaré Dave Parent, directeur mise en marché, viande et poisson, chez Metro. « Fourchette bleue est une autre manifestation de notre approche en achat local qui vise notamment à favoriser et faciliter l’accès aux produits locaux en magasin et sur nos plateformes. Notre clientèle est toujours à la recherche de produits d’ici, et depuis plus de 75 ans chez Metro, nous avons à cœur de leur faire une place de choix dans nos magasins. »

Source : Metro