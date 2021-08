Apprécier la lecture grâce à la zoothérapie

Pour une première fois, les jeunes des camps de jour du Kamouraska ont pu participer aux ateliers de lecture «Plaisir de lire au camp» avec une petite plus value : des chiens partenaires de zoothérapie faisaient partie de l’activité.

Contrairement à ce que l’on peut penser, la présence des animaux formés et cadrés dans ce contexte n’a pas nui à la concentration des jeunes.

«Au début, il y a une petite excitation. Je tiens le chien en laisse et les jeunes savent que je vais le laisser aller s’ils sont calmes. On voit clairement les efforts des jeunes plus bouillants. Aussi, ils savent que plus ils sont calmes, plus les chiens iront vers eux», raconte Alexandra Pineault de Centre de Zoothérapie et d’Apprentissage du Kamouraska.

La zoothérapie dans ce contexte permettait aux jeunes de s’intéresser à la lecture, par la présence des chiens. «Sur les 200 jeunes, c’est la grande majorité qui était intéressée et avait hâte. Certains nous ont confié qu’ils n’aimaient pas nécessairement la lecture, mais en zoothérapie, oui», d’ajouter Mme Pineault, éducatrice spécialisée et intervenante en zoothérapie formée.

Grâce au financement du gouvernement, COSMOSS Kamouraska et l’URLS du Bas-Saint-Laurent ont pu déployer ce projet partout dans la région. L’animation littéraire se faisait aussi de façon conventionnelle, avec cet ajout – la zoothérapie – pour le Kamouraska.

Les animateurs proposaient des thèmes, comme la mer, l’amitié, les créatures magiques et évidemment les chiens, et présentaient plusieurs livres sur lesquels tournait la discussion. Un choix de groupe était fait pour la lecture de l’un d’entre eux.

L’initiative est maintenant terminée, mais couronnée de succès. On souhaite que ce soit de retour l’an prochain, selon les budgets disponibles.

Pour ce qui est du Centre de Zoothérapie, l’aide aux devoirs sera de retour cet automne, avec possiblement des petits groupes, si les règles sanitaires le permettent.