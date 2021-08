Les cadets de la vallée du Bas-Saint-Laurent sont de retour sur les planches et les ponts 

14 cadets de la région de la vallée du Bas-Saint-Laurent, provenant du corps de cadets de la Marine royale canadienne (CCMRC) 260 J.E. Bernier, du corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 2591 Optimiste de Montmagny et de l’escadron de cadets de l’Aviation royale du Canada (CARC) 761 région du Kamouraska ont eu la chance de participer au Programme d’activités des cadets (PAC) qui a eu lieu à L’Islet-sur-Mer, du 9 au 13 août.

Le PAC avait pour objectif principal de permettre aux cadets de pratiquer leurs activités favorites en présentiel avant le retour en classe, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Les nouveaux cadets inscrits pendant la période d’activités virtuelles ont pu découvrir le programme sous une tout autre perspective.

À l’horaire de la semaine : courses d’orientation, exercice aventurier, compétitions sportives, et journée sur le navire musée NGCC Ernest Lapointe, pour ne nommer que celles-ci. Les cadets ont eu la chance d’avoir une équipe dynamique qui a mis en place un programme stimulant et qui les as définitivement fait sortir de leur routine.

La cadette Raphaelle Roy-Simard a participé avec enthousiasme aux activités de la semaine, en ce vendredi un peu plus marin, elle raconte « c’est l’fun de voir comment les bateaux marchaient dans le temps ». L’univers maritime définitivement dans ses champs d’intérêt. La semaine a permis aux cadets de découvrir chacun des trois éléments et surtout, faire de nouvelles rencontres.

Rencontrer d’autres jeunes avec des intérêts similaires, tisser des liens, c’est un avantage important du programme des cadets.

Le Programme des cadets offre aux jeunes de 12 à 18 ans des activités dynamiques qui favorisent la bonne forme physique dans un climat sûr et valorisant. C’est une organisation jeunesse qui vise à développer chez les jeunes des qualités de civisme et de leadership, tout en faisant la promotion d’une bonne condition physique et du travail d’équipe.

Les activités du Programme des cadets reprendront dès l’automne. Si vous êtes intéressés par le Programme des cadets ou si vous souhaitez trouver un corps ou escadron de cadets près de chez vous, visitez le site www.canada.ca/devenir-cadet.

Source : Lieutenant de vaisseau Myriam Vallières