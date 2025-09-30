Apprendre la forêt, un champignon à la fois

La relation étroite qu’entretient le Kamouraska avec les champignons franchit une nouvelle étape. En plein cœur du Mois du champignon, Extra formation, le service de formation continue du Cégep de La Pocatière, annonce le lancement d’une toute première certification collégiale en mycotourisme.

Cette initiative tombe à point, alors que l’intérêt pour la cueillette et les activités liées aux champignons connaît un essor remarquable dans la région. Grâce à ses forêts abondantes et à un écosystème unique, le Kamouraska se positionne comme un terrain idéal pour développer un tourisme axé sur la nature, la découverte et la gastronomie.

La formation, d’une durée de 95 heures, s’articule autour de trois modules complémentaires. Elle combine des cours en classe virtuelle, des laboratoires pratiques au Cégep et des sorties en forêt. Les participants y apprendront à identifier les champignons et leur environnement, à assurer la sécurité d’activités mycotouristiques, ainsi qu’à concevoir, animer et promouvoir des expériences de qualité dans ce secteur émergent. À l’issue du parcours, une certification collégiale en mycotourisme sera décernée, permettant aux diplômés de devenir des acteurs clés d’un créneau en pleine croissance.

« Nous constatons un intérêt sans précédent pour le monde des champignons et pour les activités qui s’y rattachent. Avec cette nouvelle certification, Extra formation répond directement à cette demande en offrant aux passionnés les outils pour créer des expériences touristiques uniques et sécuritaires », souligne Kassia Heckey, directrice à la formation continue du Cégep de La Pocatière.

Pour plus de détails sur cette nouvelle certification, les personnes intéressées peuvent consulter le site portail.formationextra.com.