Une première en Amérique pour le Kamouraska mycologique

Le Kamouraska vient de franchir une étape historique en rejoignant officiellement le réseau international Friendly Fungi Forest, une première en Amérique. Cette reconnaissance survient après la visite, la semaine dernière, d’une délégation de l’Institut mycologique européen (EMI) composée d’experts venus d’Espagne et de Nouvelle-Zélande.

Ces derniers ont sillonné le territoire afin d’évaluer son potentiel et ses initiatives en matière de mycologie, en visitant notamment des entreprises locales et le Festival des champignons forestiers du Kamouraska. Leur verdict est sans appel : le Kamouraska a été certifié au niveau Excellence, ce qui place la région dans le peloton de tête des territoires mycologiques mondiaux.

« Le Kamouraska se distingue par la richesse de son territoire, ses entreprises innovantes et l’engagement de sa communauté ; c’est pourquoi il intègre le réseau avec le niveau Excellence. C’est un exemple inspirant pour l’ensemble du réseau international », a souligné Fernando Martínez-Peña, président de l’EMI.

Une reconnaissance stratégique pour le mycotourisme

Cette intégration représente un levier majeur pour la crédibilité et le rayonnement du mycotourisme, un créneau de niche qui fait déjà la renommée de la région. La ministre du Tourisme Amélie Dionne, présente lors du dévoilement au Festival des champignons forestiers, a insisté sur l’importance d’une telle avancée. « En tant que produit de niche, le mycotourisme permet au Québec de se distinguer dans son offre touristique. On constate ici l’importance de s’ouvrir aux collaborations internationales », dit-elle. Ce sceau d’excellence confirme le rôle du Kamouraska comme pôle de savoir et d’innovation dans le domaine, tout en ouvrant la porte à de nouvelles collaborations scientifiques et culturelles à l’échelle mondiale.

Le préfet élu Sylvain Roy n’a pas caché sa fierté : « Nous sommes très fiers que le Kamouraska devienne le premier territoire en Amérique à rejoindre ce réseau international. Cela reflète les efforts pour consolider notre identité mycologique territoriale, et le dynamisme de l’écosystème, notamment celui des entreprises de la région. »

Un festival en pleine effervescence

La nouvelle a été dévoilée à l’occasion du dixième Festival des champignons forestiers du Kamouraska, qui a enregistré une affluence record cette année. « Les festivaliers ont particulièrement apprécié les ateliers culinaires et scientifiques, la diversité des entreprises présentes au Marché aux champignons Desjardins, ainsi que la soirée festive du samedi soir animée par Le Saint-Swing du Kamouraska et DJ Nordik », note Félix G. Garon, conseiller aux communications à la MRC, soulignant l’implication remarquable de l’équipe de bénévoles.

« Cette dixième édition confirme que le festival est devenu une véritable vitrine pour le Kamouraska, autant sur la scène locale qu’à l’échelle internationale », a affirmé Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal et déléguée au Kamouraska mycologique.

Selon la MRC, le succès du festival et la reconnaissance internationale ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent d’un travail collectif mené par la MRC de Kamouraska, Tourisme Kamouraska, Biopterre, Côté Est et plusieurs partenaires financiers. Tous ont contribué à consolider l’identité du territoire autour du champignon et à faire du mycotourisme un marqueur distinctif du développement régional.