Après plus de dix ans d’absence, Opération Nez rouge effectuera son retour au Kamouraska à l’occasion de la période des Fêtes 2026, grâce à une mobilisation du Cégep de La Pocatière et de plusieurs partenaires du milieu.

L’établissement collégial agira ainsi comme maître d’œuvre de cette nouvelle campagne, en collaboration avec sa Fondation, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et les équipes sportives des Gaulois.

Opération Nez rouge vise avant tout à prévenir les accidents de la route en offrant un service de raccompagnement sécuritaire durant la période des Fêtes. Cette année, elle permettra également de soutenir financièrement le développement des équipes sportives des deux établissements. En effet, les sommes recueillies seront notamment réinvesties dans leurs activités, alors que plusieurs étudiants athlètes participeront bénévolement au service de raccompagnement.

Pour le directeur général du Cégep de La Pocatière, Steve Gignac, cette implication témoigne de la volonté des étudiants de contribuer concrètement au mieux-être de leur communauté. « Nos étudiantes et étudiants athlètes démontrent au quotidien leur engagement, leur esprit d’équipe, et leur volonté de contribuer à des projets qui ont un impact positif dans leur milieu. Leur implication au sein d’Opération Nez rouge témoigne des valeurs de solidarité, de collaboration et de dépassement de soi qui les animent, tant dans leurs études que dans leur pratique sportive », souligne-t-il.

Un appel aux bénévoles

Le retour de ce service dans la région nécessitera toutefois la participation de nombreux bénévoles. Les organisateurs invitent donc la population à s’impliquer, notamment comme conducteurs ou accompagnateurs, afin d’assurer le bon déroulement des activités sur l’ensemble du territoire kamouraskois.

Par ailleurs, la campagne pourra compter sur l’appui de l’homme d’affaires Vincent Bérubé, propriétaire de l’Azimut Resto urbain et du Buro Grill & Bar, qui agira comme partenaire principal de cette édition. Les personnes souhaitant participer à Opération Nez rouge 2026 peuvent obtenir davantage d’informations ou manifester leur intérêt en composant le 418 714-2993.