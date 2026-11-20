Du 16 novembre au 11 décembre, le Cégep de La Pocatière accueillera l’exposition À l’heure de l’IA, qui sera présentée dans l’entrée des étudiants au campus de La Pocatière.

Proposée sous forme de panneaux explicatifs, cette exposition vise à mieux faire comprendre le fonctionnement de l’intelligence artificielle (IA), tout en encourageant une réflexion sur les enjeux et les impacts liés à son utilisation dans notre quotidien.

L’innovation au cœur de l’expérience collégiale

En accueillant cette exposition, le Cégep réaffirme son engagement à l’égard de l’innovation, une valeur qui contribue à façonner son identité et son développement.

« Cette initiative s’inscrit pleinement dans la mission éducative et le plan stratégique 2025-2030 du Cégep, qui accorde une place importante à l’innovation, notamment par des actions de partage des connaissances sur des enjeux actuels qui façonnent la société », souligne Steve Gignac, directeur général du Cégep de La Pocatière.

Mieux comprendre l’IA et ses impacts

Conçue par l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (Obvia), cette exposition, qui a été présentée dans quelques cégeps au cours des derniers mois, propose une approche accessible permettant aux étudiants ainsi qu’au grand public de découvrir comment l’intelligence artificielle s’intègre à de nombreuses sphères de la vie quotidienne.

À travers huit mises en situation, les visiteurs sont amenés à observer de quelle façon diverses technologies alimentées par l’IA influencent plusieurs de leurs activités.

L’exposition invite le public à porter un regard éclairé sur la présence parfois discrète, mais omniprésente, de l’intelligence artificielle dans notre environnement, et soulève des questions essentielles sur les répercussions de l’intelligence artificielle dans nos vies.

Source : Cégep de La Pocatière