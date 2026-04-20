Archipel 2026 : Trois jours d’arts vivants au cœur du Kamouraska

Le Centre d’art de Kamouraska déploiera, du 10 au 12 juillet, la quatrième édition du festival d’arts vivants Archipel qui réunira plus de 60 artistes dans trois municipalités du territoire, soit Kamouraska, Saint-Pascal et Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Pendant trois jours, l’événement misera sur une diversité de disciplines — musique, danse, cirque, théâtre, art clownesque et performance littéraire — en investissant des lieux patrimoniaux et des paysages emblématiques du Kamouraska. Une cinquantaine d’artistes issus du Bas-Saint-Laurent participeront à cette programmation éclatée, pensée comme une invitation à parcourir autrement le territoire, « à travers ses paysages grandioses et ses lieux patrimoniaux emblématiques ».

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 10 juillet à Kamouraska, autour du Centre d’art, dans une ambiance festive. Au programme : une prestation du Cirque de la Pointe-Sèche conçue exclusivement pour les festivals, deux DJ sets assurés par DJ Philomène et DJ Bass Banville, ainsi qu’un spectacle électro-disco du groupe Super plage. La soirée culminera avec une performance de Viviane Audet au piano, présentée dans l’église Saint-Louis-de-Kamouraska.

Le lendemain, 11 juillet, le festival prendra la direction de Saint-Pascal, où les activités se dérouleront autour de l’église. L’après-midi proposera notamment des prestations du Studio Somance, du collectif Clowns en cavale et de L’Orchestre continental. En fin de journée, deux propositions musicales, Bientôt Philippe et le duo Sara et Rebecca, précéderont un spectacle réunissant Les sœurs Boulay et Elliot Maginot, présenté à l’intérieur de l’église.

La clôture du dimanche 12 juillet se déroulera à la chapelle de la Grève, à Saint-Denis-De La Bouteillerie. Dans ce décor magnifique ouvert sur le fleuve, le public pourra assister à des prestations d’Ivanie Aubin-Malo en art autochtone, de Soraïda Caron en danse contemporaine, de Christian Lapointe en performance littéraire en hommage à Victor-Lévy Beaulieu, et d’Émilie Perreault de Radio-Canada en théâtre. Le site sera accessible uniquement par navette, avec des départs aux 15 minutes depuis l’église de Saint-Denis.

Les passeports pour les trois jours ainsi que les billets sont déjà en vente au www.festivalarchipel.ca.