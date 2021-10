Assermentation du nouveau conseil municipal de Saint-Pascal

Pour ajouter encore plus d’émotions, c’est le maire sortant Rénald Bernier qui a pu assermenter le nouveau conseil. On retrouve à la tête de cette équipe Solange Morneau en tant que mairesse, ainsi que Isabelle Chouinard au siège # 2, Céline Langlais au siège # 5, Rémi Pelletier au siège # 6, François Gagné-Bérubé au siège # 4 et l’équipe accueille aussi deux nouvelles figures soit Francis Ouellet au siège # 1 et Josée Chouinard au siège # 3.

Rénald Bernier donnait son dernier discours en tant que maire sortant de la Ville de Saint-Pascal : « C’est aujourd’hui que je cède ma place à titre de maire de la Ville de Saint-Pascal. Je peux être fier du travail et des nombreuses réalisations que mon équipe a accomplis au cours de mes 12 années à la mairie. Je suis très heureux d’avoir été au service de la population de Saint-Pascal qui est un milieu d’entraide et de collaboration. Cette même ambiance était également présente au sein de l’équipe de la Ville de Saint-Pascal, incluant élus et membres de l’administration. Je suis très reconnaissant d’avoir pu faire partie de cette grande équipe et je cède ma place, avec le sentiment du devoir accompli, à Solange Morneau à qui je souhaite d’heureuses années à titre de mairesse. »

Pour la nouvelle mairesse, Solange Morneau, c’est un nouveau défi qui l’attend : « Pour les quatre prochaines années, nous devrons travailler ensemble, les membres du conseil d’abord, mais surtout l’ensemble du personnel de la Ville et tous les Pascaliennes et Pascaliens, qu’ils parlent comme citoyens ou qu’ils représentent une organisation de chez nous. Nous ne sommes pas très loin les uns des autres. Nous avons beaucoup en commun. Nous aimons notre ville. Nous la voulons cultivée. Nous la voulons verte. Nous la voulons sportive en santé. Nous la voulons prospère. Nous la voulons fière aussi. Nous voulons qu’elle rayonne encore plus comme ville prête à faire face aux changements climatiques, comme pôle de développement économique innovant et social, comme centre politique stratégique, comme modèle d’intégration des nouveaux arrivants », a-t-elle conclu.