Vision, développement et responsabilité guideront Saint-Onésime-d’Ixworth

Denis Miville, candidat à la mairie de Saint-Onésime-d’Ixworth, se présente pour incarner la relève. Il compte établir son mandat sur trois mots phares afin de guider les actions du conseil municipal : vision, développement et responsabilité.

Basant son intention de se porter candidat à la mairie afin de prendre des décisions bénéfiques pour le développement de la municipalité, l’aspirant maire s’engage à doter la municipalité d’une vision de développement en établissant un plan de développement local sur différents axes. Les orientations et objectifs seront établis à partir de données et de consultations publiques qui respectent les désirs des citoyens, les moyens financiers de la municipalité, ainsi que les réglementations municipales. Le nouveau plan de développement sera élaboré sur une planification stratégique d’une période de dix ans, incluant une mise à jour dans cinq ans.

S’il est élu, dès le début de son entrée au poste de maire, M. Miville s’engage à procéder à la formation d’un comité consultatif composé de citoyens, d’élus, de représentants d’entreprises, des services de garderie et de la MRC de Kamouraska pour faire cheminer et aboutir les projets. Avec ces personnes et les autres élus, à la suite de l’analyse complète du bilan 2018-2022, le principal intéressé propose de réviser le plan de développement actuel. Le prochain plan de développement devrait être composé de sept axes proposés pour établir les cibles : famille, aînés, maintien et accroissement de la population ; développement économique, touristique et résidentiel ; culture, patrimoine, esthétisme et aménagement du territoire ; développement social, sportif et de loisir assorti aux saines habitudes de vie ; implication citoyenne ; environnements, changement climatique et développement durable ; promotion et communication.

Dans ce plan, le volet social sera séparé en trois grands enjeux : accroitre la population, consolider le lien communautaire, développer et améliorer la communication et l’information. Pour le volet économique, les trois enjeux qui ont été envisagés sont : relancer la vitalité économique, diversifier les services et renforcer la coordination des projets. Ensuite, pour le volet environnemental, trois enjeux aussi ont été avancés : améliorer la qualité de vie, le bien-être et la sécurité des citoyens, valoriser les patrimoines naturels, bâtis et culturels et collaborer avec les entités régionales et également, agir sur les paysages, qui consiste à protéger et embellir l’environnement ainsi que créer et renforcer le partenariat avec les entités kamouraskoises, principalement celles du haut-pays.

Source : Denis Miville