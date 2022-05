Assistés sociaux : l’association veut être plus visible

Le mandat de l’organisation qui a plus de 30 ans est simple : aider et défendre les assistés sociaux.

« On aide les gens sur l’aide sociale s’ils ont des questions reliées à leurs dossiers, par exemple s’ils ne reçoivent pas leur plein montant ou s’ils ont des difficultés avec des dettes. On a aussi un mandat de défense des droits », dit le coordonnateur Christian Dubé.

« Si l’avènement du programme revenu de base va améliorer la vie de plusieurs prestataires du programme d’aide de dernier recours, il laissera environ 75 % des 300 000 personnes assistées sociales derrière, sans accès à l’aide supplémentaire », indique-t-il. Il rappelle que même avec un montant de 1475 $, on ne remplit pas tous les besoins essentiels à la vie. Et à 726 $ par mois, on couvre peut-être deux ou trois besoins, dont se loger, se nourrir et se vêtir.

Le revenu de base est fixé selon le coût de la vie et l’endroit où on habite, par exemple si c’est un secteur favorisé ou défavorisé. Aussi, il est possible de gagner un petit revenu supplémentaire plus important sur le revenu de base que sur l’aide sociale conventionnelle. « Aussi, malgré l’inflation, malgré la pandémie, les assistés sociaux n’ont rien reçu de plus, sauf l’indexation normale », ajoutait Christian Dubé.