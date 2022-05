Ouverture du Marché aux fleurs

Le Jardin floral de La Pocatière débute la saison avec l’ouverture de son traditionnel Marché aux fleurs, vendredi 13 mai 2022.

Il s’agit de la principale activité de financement du Jardin floral. Tous les bénéfices sont réinvestis dans l’entretien du parc horticole, créé en 1996.

Le Marché aux fleurs offre une sélection de plantes potagères, de fines herbes, de fleurs annuelles et vivaces. Les plants sont produits par les horticulteurs du Jardin floral et par des étudiants de l’ITAQ.

Les variétés ont été sélectionnées en fonction de la saveur, de la précocité, de la rusticité, de la productivité et de la résistance au parasitisme. Des plantes sont également choisies pour attirer les pollinisateurs et accroître la biodiversité des jardins. Tous les plants sont produits dans une approche écoresponsable, en privilégiant de semences de provenance locale et régionale et des intrants de qualité supérieure.

Le Marché aux fleurs se poursuit les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 29 juin. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 16 h.