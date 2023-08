Atelier sur les plantes carnivores au Jardin floral

Le Jardin floral de La Pocatière propose un atelier sur les plantes carnivores, le samedi le 19 août à 10 h.

Les plantes carnivores vous fascinent autant qu’elles vous terrifient? Voilà l’occasion d’en savoir plus sur leur évolution, leur provenance, leur utilité dans nos maisons et les soins à leur prodiguer pour les cultiver.

L’atelier est animé par Paolo Pipia, sympathique propriétaire des Serres de Paolo à Saint-Jean-Port-Joli. L’atelier permettra de découvrir plusieurs plantes carnivores, dont la plante pinguicula qui est « parfaite contre les mouches à fruits et nécessite peu d’entretien, ainsi que la plante dionaea muscipula très efficace contre les mouches et fascinante à regarder avec son mouvement qui emprisonne la mouche sous nos yeux », selon ce passionné.

En plus d’assister à une démonstration de pièges d’insectes, il sera possible de voir les plantes de très près et même d’en acheter sur place et de repartir avec l’une ou l’autre de ces plantes, certes carnivores, mais utilitaires.

Pour information et inscription : info@jardinfloraldelapocatiere.com. Pour en connaître plus sur la programmation estivale, ou pour vous inscrire, visitez le jardinfloraldelapocatiere.com sous l’onglet événements.

Source : Jardin floral