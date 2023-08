Lancement de la campagne jaimemonmarche.ca

Les marchés publics du Bas-Saint-Laurent ont lancé le 3 août dernier la campagne jaimemonmarche.ca. Pour six semaines consécutives, à ce temps de l’année où les récoltes sont abondantes et que les marchés publics sont effervescents, la campagne invite les bas-laurentiens à s’approprier leurs marchés publics.

La mise en œuvre d’une campagne de promotion réunissant tous les marchés publics de la région découle du projet de consolidation et développement des marchés publics au Bas-Saint-Laurent, réalisé par la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL). En effet, ce projet a permis de prioriser cette action et de mobiliser 14 marchés du Bas-Saint-Laurent afin qu’ils s’unissent dans sa réalisation.

Les raisons de fréquenter les marchés publics sont multiples et les gens qui les fréquentent tombent en amour. Cette campagne se veut une occasion de rappeler aux bas-laurentiens combien il est facile, agréable et plein de sens de mettre du Bas-Saint-Laurent dans leur assiette en temps des récoltes et d’abondance. « Il n’y a pas d’endroit plus agréable pour faire son épicerie », a souligné fièrement Maude-Alex St-Denis-Monfils, agente de concertation en autonomie alimentaire, à la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.

Ainsi, tout au long du mois d’août et jusqu’à la mi-septembre, des capsules vidéo seront diffusées sur de multiples plateformes et médias. Que ce soit en écoutant la télévision, en consultant les nouvelles sur le web ou en flânant sur les médias sociaux, la population du Bas-Saint-Laurent recevra cet appel à se joindre au mouvement d’achat local et d’autonomie alimentaire.

Une campagne de promotion des marchés publics de cette envergure ne s’est jamais vue au Bas-Saint-Laurent. Rappelons qu’il y a trois marchés publics en activité au Kamouraska : le Marché public de la Grande-Anse à La Pocatière, le Marché public de Kamouraska à Kamouraska et le Marché public de l’Expo à Saint-Pascal.

Source : Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent