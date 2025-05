Attention, chef-d’œuvre !

L’intrigue, qui s’étend sur trois décennies, commence en 1975, à Monta Clara, une petite communauté du Missouri.

C’est l’histoire de Joseph « Patch » Macauley, un ado borgne qui se prend pour un pirate avec son bandeau noir sur l’œil. Il est enlevé par un tueur en série après avoir sauvé la jeune Misty des griffes de cet agresseur. Le monstre l’enferme dans une cave sordide, plongée dans une obscurité permanente, où se trouve Grace, une autre captive, dont il tombe éperdument amoureux (même s’il ne la voit jamais à cause de la noirceur ambiante).

Saint, l’amie d’enfance de Patch, une jeune fille au caractère bien trempé, part à la recherche du disparu et de son ravisseur, malgré les objections de l’inspecteur Nix, de la police locale.

Quelques mois plus tard, grâce à Saint, Patch réapparaît dans des circonstances dramatiques qui vont changer à jamais les vies de son entourage et du jeune garçon. Persuadé que Grace est toujours vivante, et non le fruit de son de son imagination (résultant de ses conditions de détention abominables), il part à sa recherche. Sa quête désespérée va durer trois décennies au cours desquelles il va survivre grâce à des vols de banque, alors que le tueur continue de sévir et que d’autres jeunes filles disparaissent.

Tout au long de cette période, il va se passer bien d’autres choses, dont le mariage raté de Saint (devenue policière) avec un paroissien bigot et violent, l’union tragique de Patch et de Misty, la fille qu’il a sauvée jadis, la vocation de peintre de Patch, la traque d’un tueur, et j’en passe, et des meilleures !

Ce livre est bien plus qu’un récit policier. C’est aussi un roman noir, un thriller psychologique d’une sensibilité rare, avec des personnages superbement campés, une belle histoire d’amitié et d’amour, ainsi qu’un roman d’apprentissage. C’est parfois un peu long, mais il faut persévérer car l’auteur nous réserve bien des surprises dramatiques, émouvantes, tout au long d’un récit à la prose fluide, parfois teintée d’humour. Les divers protagonistes sont des plus attachants, notamment Patch et Saint qui sont tout simplement extraordinaires !