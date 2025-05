Quinzième Relais pour la vie à La Pocatière

Le comité du Relais pour la vie de La Pocatière annonce la tenue de son quinzième rassemblement annuel, le 7 juin au Centre Bombardier.

Les marcheurs se relaieront de 15 h à minuit afin de recueillir des fonds pour la Société canadienne du cancer. Il sera aussi possible d’acheter un luminaire pour le dédier à une personne atteinte de cancer, ou pour rendre hommage à une personne emportée par cette maladie.

On peut s’inscrire ou acheter un luminaire au coût de 5 $, en tapant Relais pour la vie dans un moteur de recherche, ou sur place à compter de 14 h.

Activités familiales

De 14 h à 16 h, la Zone familiale proposera des activités variées pour tous les âges. Jeux gonflables, mascottes, bricolage, et maquillage seront offerts aux enfants, et un camion de pompier sera sur place pour une visite ludique et instructive. Un kiosque Livre en fête proposera de la lecture, et de la musique et une séance de Zumba feront bouger les participants.

L’après-midi se conclura par un tour de piste avec les enfants, en l’honneur de ceux qu’on nomme les participants d’espoir, qui sont les personnes atteintes de cancer ou qui l’ont été, ainsi que celles qui ont un risque accru de développer un cancer au cours de leur vie. Tous les participants qui ont reçu un diagnostic de cancer, peu importe où ils en sont dans leur cheminement, sont des participants d’espoir.

Source : Comité du Relais pour la vie de La Pocatière