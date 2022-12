Au tour des travailleurs autonomes de L’Islet de se réunir

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) démarrera une nouvelle cohorte des Rendez-vous des travailleurs autonomes le 12 janvier prochain, cette fois dans la MRC de L’Islet. Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de L’Islet, le CAE Montmagny-L’Islet et la MRC de L’Islet sont parties prenantes du projet.

Cette initiative fait suite au succès rencontré par le projet-pilote tenu dans la MRC de Kamouraska au courant de 2022. La CCKL était cette fois partenaire avec la MRC de Kamouraska, la SADC du Kamouraska et Microcrédit KRTB. Deux cohortes de six « solopreneurs » ont été créées dans le cadre de ces rendez-vous.

« Nos travailleurs autonomes apportent beaucoup à l’économie locale, mais on a tendance, souvent, à les oublier au profit des PME ou des grosses entreprises. Les Rendez-vous ont été créés dans l’optique de les rassembler, non pas pour leur donner de la formation, mais leur offrir une plateforme dans laquelle ils peuvent réseauter et parler d’enjeux spécifiques en fonction de différentes thématiques », résume Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL.

Dans L’Islet, où un bottin des travailleurs autonomes en recense 80 sur tout le territoire, les organisateurs sont d’avis qu’une cohorte a aussi sa place, ce qui a motivé l’idée « d’importer » le concept éprouvé ces derniers mois au Kamouraska. Depuis son annonce, cinq personnes ont déjà confirmé leur participation. Huit travailleurs autonomes sont souhaités pour tenir le rendez-vous.

Daniel

Daniel Thibault, de L’Islet, compte bien se joindre à la cohorte l’isletoise. Celui qui travaille à son compte depuis trois ans et demi a fait ce choix parce qu’il devenait de plus en plus difficile pour lui de conjuguer sa passion pour la photographie avec un autre emploi en usine. Il n’a jamais regretté son choix, même si la pandémie lui a donné le vertige à quelques reprises. La photo en plein air est ce qui l’a sauvé, reconnaît-il aujourd’hui.

Le tourisme, l’industrie et les sports canins attelés sont d’ailleurs les créneaux qui le distinguent. Développer ses niches, comme il l’a fait, est une part de son succès, selon lui, en plus de lui amener une régularité dans le travail toute l’année. La gestion du temps demeure toutefois un défi pour celui qui se fait souvent réserver que quelques semaines à l’avance.

« Avec les Rendez-vous, je veux réseauter d’une part, mais aussi me nourrir des compétences d’autres personnes qui évoluent dans des domaines différents du mien. Comment ne pas se retrouver débordé en peu de temps en faisant une gestion efficiente de son horaire, c’est le genre de discussion que j’aimerais avoir », indique-t-il.

Mireille

Mireille Dubé partage encore son temps entre Québec et Saint-Jean-Port-Joli. Travailleuse autonome depuis 2018, elle a fait ce choix, entre autres, dans l’optique de venir habiter à temps plein la région d’où sa famille est originaire, sur un horizon de cinq ans. Coach en gestion et en leadership, elle a grandement besoin de réseautage pour se développer un carnet de clients sur un territoire où la concentration des entreprises de 25 employés et plus est beaucoup moins importante. « Quand j’ai vu les publicités sur les Rendez-vous, j’étais contente ; je me disais : “C’est ça que j’ai besoin !” »

Son calendrier de janvier étant relativement plein, Mireille est encore à évaluer si elle pourra y participer. Cette limitation témoigne néanmoins d’une réalité propre aux travailleurs autonomes : celle d’un horaire qui se plie à la réalité des clients, et qui sort parfois du neuf à cinq du lundi au vendredi. Mireille Dubé ne changerait pas pour autant sa position, elle qui adore la part de créativité et de réinvention qui vient avec sa réalité.

« J’imagine que c’est la chargée de projets en moi qui est animée par cet aspect du travailleur autonome. La diversité d’entreprises et de milieux qu’on fréquente est tellement stimulante. Chaque nouvelle entreprise que j’accompagne a une réalité et des enjeux différents. Chaque fois, c’est un nouveau défi à relever, et ça, c’est vraiment agréable, car c’est tout sauf routinier. »

Les travailleurs autonomes intéressés à participer au Rendez-vous ont jusqu’au 16 décembre pour s’inscrire auprès de la CCKL. Selon l’engouement, il est possible de monter le nombre de participants de la cohorte jusqu’à douze.