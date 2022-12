Familles d’accueil recherchées dans L’Islet

À la suite de l’augmentation du nombre de signalements à la DPJ au courant des derniers mois dans la région de Chaudière-Appalaches, le CISSS recherche de nouvelles familles d’accueil dans le but d’ajouter 70 places d’hébergement pour des enfants fragilisés.

Le manque de places pour des adolescents de 12-17 ans est particulièrement criant. Pour Montmagny-L’Islet, on recherche une vingtaine de nouvelles places. « C’est vraiment particulier aux adolescents cette année, probablement car on a plusieurs familles d’accueil vieillissantes qui ont fermé », indiquait Josée Pelletier, technicienne en travail social responsable du dossier des familles d’accueil.

On recherche des personnes seules, en couple ou des familles. Il suffit d’abord d’être majeur. Contrairement à ce que l’on peut penser, la famille d’accueil peut être locataire ou propriétaire. Une chambre pour l’enfant hébergé doit être prévue. « En fait, ça prend des gens disponibles pour l’encadrement, les suivis. Des gens qui aiment être avec les enfants et qui sont à l’écoute », ajoute Mme Pelletier. Si on cherche plus particulièrement pour les ados, reste que la banque de familles doit être regarnie pour les enfants de tous âges.

Financièrement, la famille reçoit un salaire de base, en plus de montants modulés selon travail à accomplir pour prendre soin du jeune. De l’argent est aussi remis pour l’achat de biens pour l’enfant, comme les vêtements ou les activités sportives.

Les familles d’accueil sont soutenues par des intervenants du CISSS de Chaudière-Appalaches. Ceux-ci créent une relation entre elles, les enfants et les parents biologiques, ce qui permet d’améliorer la qualité de vie de tous.