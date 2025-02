Au volant, méfiez-vous du froid

La conduite hivernale par temps très froid présente certains risques. L’adhérence des pneus et l’efficacité des produits de déglaçage sont particulièrement réduites. Il est donc essentiel, pour la sécurité de tous, que les conducteurs adaptent leur conduite, notamment en conservant une plus grande distance avec les véhicules qui les précèdent.

Par grand froid, le ministère des Transports et de la Mobilité durable épandra des abrasifs plutôt que les fondants généralement utilisés. En effet, les températures très basses réduisent fortement l’efficacité de ces derniers.

En conséquence, le Ministère recommande aux usagers de la route de faire preuve d’une grande prudence, et d’adapter leur conduite aux conditions routières en vigueur. La présence de glace noire sur la chaussée et sur les structures surplombant les cours d’eau risque de vous surprendre.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, on recommande de se renseigner sur l’état de la chaussée et sur les conditions de visibilité en consultant l’une ou l’autre des différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone).

Assurez-vous que votre véhicule est bien préparé pour affronter les rigueurs de la saison froide, et qu’il est équipé d’une trousse de secours. Au moment de partir, déneigez et déglacez entièrement votre véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Au volant, il est important d’adapter votre vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières, et de garder une distance sécuritaire entre vous et les autres véhicules. Assurez-vous d’être visible en utilisant correctement le système d’éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position), particulièrement lorsque la visibilité est mauvaise, notamment en raison de la poudrerie.

Enfin, faites preuve de patience à proximité de véhicules d’entretien hivernal, et veillez à rendre votre propre présence évidente pour les conducteurs de ces mastodontes, lesquels comportent de grands angles morts dont il faut se méfier.

Source : Ministère des Transports et de la Mobilité durable