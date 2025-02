Un vent de soutien pour les agriculteurs

La Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent a profité de la 35e édition de la Semaine de prévention du suicide, qui se tenait du 4 au 8 février, pour relancer son comité en santé psychologique. L’objectif est de mieux accompagner les producteurs agricoles, dont plusieurs sont durement touchés par la détresse psychologique.

« La situation précaire vécue en agriculture ces dernières années affecte particulièrement la santé psychologique de nos producteurs », explique Jessie Rioux, administratrice et membre du comité exécutif de la Fédération, qui préside ce comité. Selon elle, la détresse a augmenté de manière inquiétante, et les administrateurs de l’UPA ainsi que ceux des syndicats locaux et spécialisés reçoivent de plus en plus d’appels à l’aide.

Face à cette réalité, la Fédération veut mieux outiller les producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent en les informant sur les ressources existantes, et en mettant en place des initiatives concrètes pour leur venir en aide. Dès cette année, une activité d’envergure sera organisée autour de la santé psychologique afin de sensibiliser davantage le milieu agricole à cette question cruciale.

Des sentinelles sur le terrain

Les travailleurs de rang, présents dans la région depuis plusieurs années, sont des intervenants de première ligne qui offrent un soutien psychologique aux producteurs agricoles. Toutefois, ils ne peuvent couvrir l’ensemble du territoire à eux seuls. C’est pourquoi un réseau de sentinelles a été développé au Bas-Saint-Laurent.

Ce réseau regroupe des vétérinaires, des conseillers financiers, et même des conducteurs de camion de lait. Ces professionnels, en contact régulier avec les agriculteurs, sont souvent les premiers à percevoir des signes de détresse. Ils ont reçu une formation spécifique, Agir en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison agricole, offerte en partenariat avec le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent et le Centre prévention suicide du KRTB.

Deux nouvelles cohortes d’une douzaine de sentinelles seront formées cet hiver, et le comité en santé psychologique souhaite poursuivre cette initiative en augmentant le nombre de sentinelles, et en offrant des formations de mise à jour.

Briser l’isolement

L’isolement est l’un des grands défis des producteurs agricoles. Le travail solitaire, la pression financière, et les aléas climatiques rendent leur quotidien particulièrement éprouvant. Pourtant, plusieurs hésitent encore à demander de l’aide lorsqu’ils vivent des moments difficiles.

« Malheureusement, tous ne sont pas outillés pour répondre adéquatement à ces appels à l’aide », souligne Mme Rioux. C’est pourquoi l’UPA veut aussi sensibiliser les producteurs à l’importance de parler de leur détresse, et de consulter les ressources disponibles avant que la situation ne devienne critique.

Durant la Semaine de prévention du suicide, la Fédération a mis en lumière plusieurs services et outils en santé psychologique. Sur les médias sociaux, des publications ont permis de rappeler aux agriculteurs qu’ils ne sont pas seuls, et qu’un réseau d’entraide est à leur disposition.