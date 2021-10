Augmentation marquée de la demande d’aide alimentaire en 2021

Moisson Kamouraska dévoile les plus récentes données sur la faim pour les régions des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques en collaboration avec Banques alimentaires du Québec dans le cadre de la publication du Bilan-Faim 2021.

Le rapport, qui permet de brosser un portrait détaillé de la faim au Québec en 2021, révèle que l’insécurité alimentaire demeure un enjeu particulièrement criant dans ces six MRC. La pandémie a perturbé les besoins alimentaires des personnes plus vulnérables.

Plus de 3 689 personnes vivant des précarités ont recours à l’aide alimentaire mensuellement. On note une augmentation significative de 15 % de la distribution de paniers de provisions dans la région.

Tous services confondus, Moisson Kamouraska a aidé 5 215 personnes. La demande a d’ailleurs connu une forte hausse, variant entre 20 % et 40 %, lors des premiers mois de la crise sanitaire en 2020. Moisson Kamouraska a noté une hausse des personnes desservies ayant un emploi.

Moisson Kamouraska note également une diminution importante du nombre de denrées disponibles actuellement. L’organisation, qui a pu compter sur le soutien des gouvernements, des entreprises et de la population dans la dernière année, invite ceux qui le peuvent à soutenir le réseau de Banques alimentaires du Québec afin de continuer de pouvoir répondre à la demande importante.

« Présentement, juste à voir le prix des aliments qui a bondi à l’épicerie, cela me fait croire que les gens seront plus nombreux à venir utiliser les services d’aide alimentaire dans les prochains mois. Pour certains d’entre eux, il sera encore plus difficile de boucler la fin du mois, et ce, pour toutes les classes de la société », mentionne Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.

Le Bilan-Faim met également en exergue l’évolution de la faim pour les régions des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. En 2021, on note dans la région que :

25,4 % des bénéficiaires sont des enfants et 74,6 % sont des adultes.

44 % des demandeurs d’aide alimentaire sont des personnes vivant seules.

35,4 % sont des ménages avec des enfants.

De ce nombre, 15,3 % sont des ménages monoparentaux et 20,1 % sont des ménages biparentaux.

11,4 % sont des personnes âgé

27,3 % sont des personnes possédant un emploi

