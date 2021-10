Océan Vert : Une planche de salut pour la technologie d’Inno-3B

Inno-3B et le grossiste en fruits et légumes Courchesne Larose s’associent pour créer Océan Vert, une nouvelle entreprise qui commercialisera des légumes en feuilles qui auront poussé dans les systèmes de culture verticale en milieu fermé développé par l’entreprise de Saint-Pacôme. Cette association appuyée financièrement par le gouvernement du Québec positionnera l’entreprise, à terme, comme un des principaux acteurs de la culture en serre dans la province.

Le premier ministre François Legault et la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx étaient présents à Saint-Pacôme le 29 octobre pour faire l’annonce d’une aide financière de 6,8 M$ à cette nouvelle entreprise dont la production sera réalisée à Saint-Pacôme et Montréal. Le projet total est évalué à plus de 19 M$.