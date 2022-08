Série NASCAR truck : De solides résultats pour Simon Dion-Viens

Simon Dion-Viens était en piste samedi et dimanche dernier pour trois courses de la série NASCAR Truck à l’Autodrome Chaudière. Au volant de la camionnette 37 aux couleurs de Castrol Canada et soutenue par Rivière-du-Loup Mitsubishi, Témis Chrysler, Rousseau Métal et Bumper to Bumper Lévis, le pilote du Kamouraska et son équipe ont récolté de solides résultats avec une victoire, une deuxième place et une quatrième position.