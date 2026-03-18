Autoroute 20 : Un arrêt dangereux cause une collision à Saint-Roch-des-Aulnaies

Le 2 mars dernier, vers 23 h, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont remis un constat d’infraction de 1 593 $, assorti de quatre points d’inaptitude, à un homme 40 ans originaire de Brampton en Ontario, pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie.

Le conducteur avait immobilisé son camion dans la voie de droite de l’autoroute 20, à la hauteur de Saint-Roch-des-Aulnaies. Cette manœuvre a entraîné une collision avec un autre véhicule lourd tout en causant des blessés mineurs.