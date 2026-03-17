Pour soutenir les femmes victimes de violence : Une maison de deuxième étape inaugurée dans la MRC de L’Islet

Une nouvelle ressource destinée aux femmes victimes de violence conjugale en contexte de post-séparation et à leurs enfants a été officiellement inaugurée le 5 mars dernier dans la MRC de L’Islet. Le projet, porté par le Centre-femmes La Jardilec, comprend neuf unités d’hébergement de deuxième étape, et représente un investissement de plus de 5,8 millions de dollars. Précisons que pour des raisons de sécurité liées à la nature même de l’établissement, l’adresse précise de l’endroit n’a pas été divulguée publiquement.

L’annonce officielle a été faite en présence de plusieurs représentants politiques et partenaires du milieu, dont la députée fédérale de Sherbrooke et whip adjointe du gouvernement Élisabeth Brière, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, le préfet de la MRC de L’Islet Normand Caron, et la directrice du Centre-femmes La Jardilec Christiane Bourgault.

Financement

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont contribué à hauteur de plus de 4,8 millions de dollars dans le cadre de la troisième Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements. La MRC de L’Islet a également appuyé le projet, notamment par l’entremise de son Fonds de soutien aux projets structurants.

Le montage financier a aussi été appuyé par des partenaires et des donateurs privés, dont le Fonds du Grand Mouvement Desjardins et la Fondation Mirella et Lino Saputo. Le montant final nécessaire n’est toutefois pas atteint, mais il devrait l’être ultérieurement.

« Notre gouvernement s’attaque à la crise du logement en investissant dans tous les types d’habitation, dans la MRC de L’Islet, comme partout au Canada. L’inauguration de La Jardilec est une grande avancée pour la collectivité, puisque ces logements permettent aux femmes les plus vulnérables et à leurs enfants de trouver une qualité de vie et une stabilité résidentielle, mais avant tout la paix d’esprit que cette sécurité va leur apporter », a déclaré Élisabeth Brière.

Un lieu pour reconstruire sa vie

Cette maison d’hébergement de deuxième étape permettra aux femmes ayant quitté un contexte de violence conjugale de bénéficier d’un milieu de vie sécuritaire à moyen terme, tout en recevant un accompagnement adapté. Pour le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, l’ouverture dans sa circonscription de ce type d’établissement représente bien plus qu’un nouveau service dans la communauté. « C’est un geste puissant de solidarité, et un engagement fort à offrir un milieu de vie sécurisant, un espace où il est possible de reprendre son souffle dans un environnement sain. Je salue le travail des dirigeantes du Centre-femmes La Jardilec, qui ont porté ce projet avec conviction, ainsi que celui de tous les partenaires », a-t-il dit.

La directrice du Centre-femmes La Jardilec, Christiane Bourgault, a rappelé quant à elle que la réalisation du projet est le fruit de plusieurs années de travail et de mobilisation du milieu. « Cette maison permettra à des femmes et à leurs enfants de se reconstruire dans un environnement sécuritaire et chaleureux après les traumatismes vécus. »

Une réponse à des besoins grandissants

Le projet répond à une réalité de plus en plus marquée dans la région. Depuis la pandémie, les demandes d’aide liées à la violence conjugale et à la violence post-séparation ont considérablement augmenté. Selon les données présentées lors de l’événement, le Centre-femmes La Jardilec est passé d’environ 440 interventions individuelles par année à près de 875, soit presque le double.

Pour le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, la création de cette ressource représente une réponse essentielle aux besoins du territoire. « La MRC est fière de soutenir cette initiative par son Fonds de soutien aux projets structurants. C’est un projet humain et nécessaire qui permettra aux femmes de reconstruire leur vie en sécurité », a-t-il déclaré.

Une mobilisation régionale

Au-delà du financement public, plusieurs partenaires régionaux ont également contribué au projet, tant sur le plan financier que matériel. Des organismes communautaires, des entreprises locales et des bénévoles se sont mobilisés pour soutenir la réalisation de la maison et l’aménagement des espaces.

Fondé en 1983, le Centre-femmes La Jardilec dessert les femmes des 28 municipalités des MRC de Montmagny et de L’Islet. Sa mission consiste à offrir un lieu d’entraide, d’information et d’action afin d’améliorer les conditions de vie des femmes.