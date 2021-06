Autoroute 85 : Un premier tronçon mis en service entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha !

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, M. Denis Tardif, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, a annoncé les premières mises en service partielles de l’autoroute 85 Claude-Béchard dans le secteur de Saint-Antonin.

Les usagers de la route circuleront sur plus de 11 km de la première chaussée de l’autoroute, en plus d’avoir accès au nouvel échangeur no 85 (Saint-Antonin, chemin de Rivière-Verte), à la hauteur de la route de la Station, lequel permet d’emprunter l’autoroute par la route de la Station et le 6e Rang.

Durant les prochains mois, d’autres mises en service partielles sont prévues à Saint-Antonin, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Source : Ministère des Transports