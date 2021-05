Autres grèves dans les écoles cette semaine

Alors qu’ils reviennent tout juste à l’école en présentiel après les mesures spéciales d’urgence, les jeunes du secondaire de la région doivent retourner à la maison mercredi et jeudi en raison d’autres grèves dans le milieu scolaire. Celles-ci touchent également le primaire.

Dans le cadre des négociations nationales en cours avec le gouvernement du Québec, le syndicat représentant le personnel de soutien de l’éducation (secrétaires, ouvriers d’entretien, personnel des services de garde, personnel en soutien aux élèves HDAA, techniciens, etc.) a fait parvenir un avis annonçant le déclenchement d’une grève légale du 26 mai à 12 h, jusqu’au 27 mai à 11 h 59.

Comme des lignes de piquetage seront présentes, il y aura suspension des cours et de tous les services dans tous les établissements du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup du mercredi 26 mai en après-midi au 27 mai en avant-midi.

Pour les écoles secondaires, les jeunes devront rester à la maison les deux journées en entier. Il n’y aura pas de cours pour les élèves de secondaire 1 et 2, mais des travaux pourraient être demandés. Pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaires où des cours à distance étaient déjà prévus, ils seront maintenus selon l’horaire prévu. Étant donné la grandeur du territoire, il est impossible de transporter les élèves du primaire et du secondaire en une demi-journée.