Martin Hudon nommé diplômé d’honneur de l’Université de Montréal

Martin Hudon habite Montréal, mais il s’est trouvé un pied-à-terre à Saint-Michel-de-Bellechasse durant la pandémie. Il y fait du télétravail depuis quelques mois, en plus de s’être rapproché de sa famille qui réside toujours à Rivière-Ouelle.

Il a lui-même informé Le Placoteux de l’honneur qu’on venait de lui attribuer dans le cadre du 40 e anniversaire du Département de communications de l’UDM. Il souhaitait partager cette reconnaissance, car son passage au baccalauréat bidisciplinaire en communication et politique en 2010 représente à ce jour un point tournant dans son parcours professionnel, qu’il espère saura en inspirer d’autres.

Destiné à une carrière musicale, Martin Hudon, aujourd’hui âgé de 37 ans, n’aurait jamais cru un jour qu’il bifurquerait vers les communications, une décision qui lui paraît encore à ce jour surréelle. Après des années d’études dans ce domaine au Cégep de Sainte-Foy et à l’Université de Montréal, précisément en interprétation chant classique et interprétation de la musique, il a décidé « d’aller voir ailleurs ».

« Ce n’était pas un coup de tête, mais j’avais le goût de me prouver à moi-même que je pouvais faire autre chose. Et, disons-le, le milieu de la musique, ça reste qu’il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus », dit celui qui a finalement complété son baccalauréat en deux ans et demi, suivi d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion – organismes culturels à HEC Montréal.