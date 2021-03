Aux Délices De Roy : Deux étudiants reprennent le flambeau

Le bar laitier Aux Délices De Roy n’aura pas été à vendre trop longtemps. Deux étudiants d’à peine 20 ans de Saint-Pascal ont décidé de reprendre le flambeau dès cet été, une fois leur session à l’université complétée.

Émile Alain a 19 ans et étudie actuellement à l’UQAR, mais se dirige en finances à Concordia dès l’automne prochain. Il avoue aimer tout ce qui touche au marketing et à l’entrepreneuriat, le pourquoi il réoriente ses études.

Félix Bernier a 20 ans et étudie aussi à l’UQAR pour devenir enseignant au primaire. En prévision de ses vacances estivales, il se dit déjà à la recherche d’un emploi saisonnier entre deux années scolaires. En ce sens, opérer un bar laitier est un complément idéal à sa future profession et s’inscrit dans l’expérience en restauration qu’il a développée au cours des derniers étés au Café du Clocher de Kamouraska.

Reprendre le bar laitier Aux Délices De Roy n’était donc pas prévu dans le plan de carrières de ces deux jeunes hommes, mais l’annonce de sa mise en vente en janvier dernier n’a pas manqué de les titiller. Pour ces nouveaux propriétaires qui ont tous deux grandi à Saint-Pascal, cet endroit représente un concentré de bonheur et de souvenirs d’enfance, le lieu de rassemblement parfait avec les amis après un match de balle. Pas surprenant qu’ils se soient laissés tenter par l’opportunité.

« La semaine où on a vu l’annonce des équipements à vendre, on s’est retrouvé à l’anneau de glace et on s’est mis à en parler. On s’est dit : “Pourquoi pas ? On n’a rien à perdre !” On a fait notre offre et ç’a fonctionné », mentionnent les deux jeunes hommes.

Ils ont mis environ un mois et demi à monter leur projet, ce qui fait dire à Félix et Émile que leur décision était tout sauf un coup de tête. Ils ont aussi été bien aiguillés par leurs parents. L’ancien propriétaire William Lévesque s’est même proposé à les accompagner dans la transition et sa sœur Annabelle, employée au bar laitier depuis huit ans, continuera d’y travailler.

« On sera bien entouré et il y aura toujours un de nous deux qui sera sur place. On aura aussi des employés à temps partiel », résument-ils.

L’ouverture est prévue pour mai jusqu’à septembre prochain. Félix et Émile ne comptent pas faire de gros changements pour leur première année, sinon apporter quelques nouveautés. Ils se contenteront essentiellement d’apprendre les rouages du métier et de se faire connaître de la clientèle. Ils prévoient néanmoins donner graduellement leur couleur au commerce et surtout bâtir quelque chose dont eux et les gens de la région « seront fiers ».