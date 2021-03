Déneigement : Des résidents préoccupés à Saint-Onésime

Les gros vents survenus le 6 mars dernier ont compliqué le déneigement du chemin du Vide à Saint-Onésime-d’Ixworth. Le début de cette route située en plein champ agricole au sommet d’une colline est souvent victime d’accumulation de neige lors d’épisodes de poudrerie particulièrement intenses.

Jean-Daniel Bourgault, résident de cette route, est celui qui a informé Le Placoteux de la situation. Sur les photos qu’il a fournies, on remarque bien que le rempart de neige en bordure de la route excède de beaucoup la hauteur de son véhicule, donnant l’impression d’un long tunnel étroit.

« Je suis vraiment fâché. Ma maison est en vente et j’avais une visite de prévue ce jour-là. Les remparts sont tellement hauts que lorsque la déneigeuse passe, la neige déboule en arrière. »

Une famille de deux parents et cinq enfants se serait d’ailleurs risquée à emprunter la route ce jour-là. Elle serait sortie in extremis d’une lame de neige formée près d’un rempart atteignant plus de huit pieds de hauteur, dit-il. Originaire de Lévis, cette famille représentait des acheteurs potentiels, selon lui.

Voyant que la route n’a pas été élargie davantage le lendemain, Jean-Daniel Bourgault a décidé de se faire entendre auprès de la directrice générale de la Municipalité Nancy Lizotte. Au-delà de sa situation personnelle, il avoue s’être plaint pour des raisons de sécurité.

Jointe pas Le Placoteux, Nancy Lizotte a confirmé que le déneigeur s’était pourtant bien présenté ce jour-là et que les résidents du Vide n’ont pas à craindre pour leur sécurité. Si un véhicule d’urgence doit se rendre quelque part sur la route, le déneigeur sera toujours disponible pour l’escorter.

Elle craint toutefois qu’il ne soit trop tard pour défaire les hauts remparts en bordure de la route. « Notre déneigeur a essayé de le faire l’autre jour et il est resté pris dans un fossé », a-t-elle indiqué.

Lorsque les éléments hivernaux se déchaînent comme c’était le cas le 6 mars, Nancy Lizotte précise que le chemin du Vide se remplit de neige en moins de 15 minutes. Un déneigeur devrait demeurer en poste constamment à l’entrée de la route et y faire des allers-retours de façon systématique sans arrêt pour éviter que ce remplissage ne s’effectue.

« C’est irréaliste ! On a quand même 44 km de chemins à déneiger à Saint-Onésime », rappelle-t-elle.

Situation exceptionnelle

Une autre résidente du chemin du Vide, Marie-Christine Ouellet, avoue que la situation était particulièrement exceptionnelle le 6 mars dernier. Résidant sur cette route depuis une bonne dizaine d’années, elle avoue cependant que le déneigement s’est de beaucoup amélioré depuis quelques années.

En 2016, son conjoint Robin Gagnon et elle ainsi que d’autres personnes de leur voisinage avaient mené une charge contre la Municipalité afin qu’elle procède à des améliorations dans la configuration de la route et son déneigement. Un reportage réalisé par Le Placoteux avait permis à la Municipalité de dévoiler son plan d’intervention et les sommes qu’elle comptait investir pour remédier aux problématiques soulevées.

La situation vécue le 6 mars étant unique, Marie-Christine Ouellet se questionnait à savoir si le mauvais déneigement effectué ce jour-là et dans les jours suivants n’avait pas un lien avec le congédiement récent d’un employé de la voirie à Saint-Onésime. Nancy Lizotte a assuré que non, car c’est la direction générale qui a la responsabilité de faire le lien avec le déneigeur.

« On comprend la situation, on compatit et on est loin d’être insensible, mais le chemin du Vide, par son orientation et sa situation, va toujours demeurer problématique en hiver. Et ça, tous les déneigeurs dans la région le savent. Ce n’est pas pour rien non plus qu’ils sont si peu nombreux à vouloir soumissionner lorsque la Municipalité lance son appel d’offres pour le déneigement. »