Bas-Saint-Laurent : Accès aux tests PCR pour les personnes symptomatiques de 70 ans et plus

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler que les personnes de 70 ans et plus présentant des symptômes de la COVID-19 ont accès aux tests PCR dans les centres de dépistage. Ces personnes sont actuellement celles qui sont parmi les plus durement touchées par le virus dans le Bas-Saint-Laurent.

Les personnes de 70 ans et plus ne doivent donc pas hésiter à prendre rendez-vous lorsqu’elles croient avoir des symptômes de la COVID-19 comme de la fièvre, de la toux, une perte d’odorat, des maux de tête ou de la difficulté à respirer. La prise de rendez-vous se fait toujours sur le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1 877 644-4545.