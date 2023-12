Bas-Saint-Laurent : André Hudon, lauréat du Prix Hommage Aînés 2023

Le Prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec vise à souligner l’apport d’une personne aînée œuvrant bénévolement dans sa région pour favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société.

Le 7 novembre dernier, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé Sonia Bélanger a souligné l’engagement bénévole exceptionnel de 17 personnes aînées provenant de toutes les régions du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, André Hudon de Saint-Onésime-d’Ixworth a reçu cet hommage.

Au sein de sa communauté, il a été l’instigateur du projet de jardins collectifs multigénérationnels Le Jardin de l’Or vert. Il a entre autres su mobiliser ses concitoyens autour de cette initiative rassembleuse : créer un espace de collaboration entre les enfants avides d’en apprendre davantage et les personnes plus âgées souhaitant partager leur temps et leurs connaissances.

Au sein du Club Renouveau Âge d’or, M. Hudon a organisé des activités et a veillé au bien-être de ses pairs. Il a entre autres mis en place un service d’aide à domicile durant la pandémie. Il a également participé au travail de recherche visant à mettre en lumière des moments importants de l’histoire de sa municipalité, qui a mené à la publication du livre Bribes d’histoire de Saint-Onésime-d’Ixworth, 150 ans de terres et de forêt. Le processus de réfection du pont couvert est un autre projet pour lequel il s’est grandement investi.

Source : Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent