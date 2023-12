Le Camp Trois-Saumons remporte un prix d’excellence

Le 14 novembre dernier, lors de son gala des prix Excellence, l’Association des camps du Québec (ACQ) soulignait la qualité des projets de ses membres. À cette occasion, le jury a attribué au Camp Trois-Saumons/Camps Odyssée de Saint-Aubert le prix Excellence programmation et vie de camp 2023 dans la catégorie camp de vacances certifié, pour son projet collaboration entre le camp et une école de métier.

La collaboration entre le Camp Trois-Saumons et l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction vise à créer une synergie unique entre l’éducation et le milieu des camps. En alliant leurs ressources, le camp a amélioré ses installations grâce à deux projets : la construction d’une nouvelle terrasse pour la cafétéria par les étudiants en charpenterie et menuiserie, et la peinture du plafond de la salle à manger par les élèves du programme de peinture en bâtiment. Cette initiative incarne la manière dont les camps peuvent tirer parti de compétences spécialisées pour améliorer leur offre tout en créant un environnement d’apprentissage concret pour les étudiantes et étudiants.

Source : Association des camps du Québec