Baseball : Les équipes de la région lancent leur saison

En juin 2023, le Club de baseball junior de Saint-Pascal, désormais appelé le Hyundai RDL, mettait la main sur la franchise du Kamouraska dans la Ligue senior Puribec. Onze mois plus tard, l’équipe renommée à son tour les Industries Desjardins du Kamouraska est maintenant prête à fouler le terrain, et ce, 33 mois après son dernier match dans la Ligue Puribec — ligue qui en sera d’ailleurs à sa 46e saison d’existence.

Duels de lanceurs, courses sur les sentiers et coups de circuit à plus de 300 pieds du marbre, c’est ce qui attend les amateurs de baseball de la Ligue Puribec qui comptera huit équipes cette saison, avec un calendrier de 22 parties prévues en saison régulière avant la danse des séries qui aura lieu en août et en septembre.

« Cette année, nous sommes particulièrement fébriles à l’aube d’une saison qui promet d’être très compétitive. Nous sommes également très fiers de retrouver les formations du Kamouraska, de Matane et d’Edmundston. Bravo à tous les dirigeants de ces équipes qui ont travaillé très fort pour faire revivre la tradition du baseball dans la région! », a affirmé le président de la ligue, Denis Bérubé.

Il y a quelques semaines, la ligue de baseball senior régionale annonçait une prolongation de cinq ans de son entente avec Puribec. Cette alliance assure depuis 2006 la pérennité du circuit qui se dirige tranquillement, mais sûrement, vers son 50e anniversaire.

« Puribec est un partenaire en or. Ils ont à cœur le développement de nos jeunes adultes, qui sans notre ligue n’auraient plus d’options en terminant leur stage midget ou junior. Je le dis souvent, on doit lever notre casquette aux dirigeants de Puribec », a ajouté M. Bérubé.

Les Industries Desjardins du Kamouraska

Le travail accompli dans la dernière année permettra ainsi au club de baseball senior local d’avoir des bases solides pour l’avenir. L’engouement est bel et bien présent dans la région, et les foules devraient être nombreuses pour suivre l’équipe tout le long de la saison.

« Le duo d’entraîneurs composé de Pierre Beaulieu et de Maxime St-Gelais comptera sur des joueurs avec des talents exceptionnels tels que Thomy Lévesque qui revient dans sa région natale après avoir passé les cinq dernières saisons à l’étranger », a déclaré au Placoteux Alexandre Laflamme, responsable des deux formations locales. Le premier match local aura lieu le 2 juin à La Pocatière à compter de 14 h, alors que Rivière-du-Loup sera en ville. Et le 9 juin dès 19 h du côté de Saint-Pascal, Edmundston sera l’équipe visiteuse.

Le RDL Hyundai Junior AA de Saint-Pascal

L’équipe junior a entamé sa saison à Québec le samedi 18 mai, dans le cadre d’un programme double. L’heure de tombée du journal n’a pas permis de connaître le résultat de la partie. Cette formation comptera sur le même noyau de joueurs que lors des précédentes saisons. 16 parties sont à l’horaire.