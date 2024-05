Le Jardin floral s’illustre à l’échelle nationale

Le Jardin floral de La Pocatière est l’un des cinq récipiendaires d’une subvention de Scotts Canada Limitée pour le programme Cultiver le bonheur. Le programme vise à maintenir l’esprit de communauté et le lien avec la nature au Canada en accordant des subventions aux communautés, aux écoles et aux organismes sans but lucratif méritants qui cherchent à développer des jardins et des espaces verts durables.

Dans le cadre de ce concours, le projet de Jardin-Jeunes du Jardin floral de La Pocatière a retenu l’attention du jury par ses retombées positives sur la collectivité, sa durabilité et la participation des jeunes. Le Jardin-Jeunes permettra aux enfants de 8 à 12 ans de La Pocatière et des municipalités environnantes de vivre une saison de maraîchage complète.

Une parcelle et des bacs potagers seront utilisés pour cultiver des végétaux comestibles (fruits, légumes, fines herbes et fleurs). Le programme des Jardins-Jeunes est inspiré des Jardinets d’écoliers mis sur pied en 1938 sous la direction du frère Marie Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal.

Du 24 juin au 23 août, quinze jeunes participeront à deux demi-journées de jardinage par semaine, accompagnés par une horticultrice-animatrice. À la fin de l’été, les participants pourront célébrer la moisson et partager leur récolte.

Selon la présidente de l’organisme, Kathleen Aubry : « Le programme Cultivez le bonheur de Scotts appuie la mission communautaire et pédagogique du Jardin floral de La Pocatière, tout en participant à former la relève des jardiniers de demain. »

Le Jardin floral de La Pocatière est le seul récipiendaire au Québec, et bénéficie d’une bourse de 2500 $ pour aider à la réalisation de son projet. Il aura également l’occasion de concourir pour une subvention supplémentaire de 2500 $ qui sera attribuée dans le cadre d’un concours sur les médias sociaux organisé par Scotts Canada.

Source : Jardin floral de La Pocatière