Baseball : Rivière-du-Loup rejoint la Ligue junior AA

Le Hyundai RDL de Saint-Pascal, de la Ligue de baseball junior AA du Québec, aura un nouveau rival puisque le club de baseball senior CIEL-FM et le Baseball mineur de Rivière-du-Loup viennent conjointement d’annoncer que Rivière-du-Loup aura finalement sa franchise. En effet, dès la saison 2025, les Mariniers feront leur apparition sur les terrains de baseball du circuit.

Bien que l’équipe porte le nom des Mariniers, les dirigeants de cette formation sont actuellement à la recherche d’un partenaire majeur comme commanditaire. Les inscriptions pour se joindre à l’équipe ont d’ailleurs été lancées le 18 février dernier, au même moment que la période prévue pour toutes les catégories du baseball mineur à Rivière-du-Loup.

Le baseball progresse

L’arrivée des Mariniers dans le circuit est le fruit du travail concerté du conseil d’administration du baseball mineur, et du programme sport-études de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, dirigé par Vincent Michaud.

Contacté à cet effet par Le Placoteux, M. Michaud estime que l’annonce de la création d’une nouvelle équipe junior AA en sol louperivois est très positive, puisque cela signifie que le baseball au Bas-Saint-Laurent est en progression. « L’un des objectifs d’un programme sport-études est de permettre aux joueurs de poursuivre leur développement sportif aussi longtemps que possible, au-delà de leur parcours au secondaire. Le fait d’avoir maintenant huit équipes seniors et quatre équipes juniors AA au Bas-Saint-Laurent témoigne d’une tendance limpide : le baseball gagne en popularité, et les joueurs qui s’y investissent continuent de pratiquer ce sport pendant de nombreuses années. C’est une excellente nouvelle pour notre région », déclare-t-il.

Quant à Louis Deschênes, de l’organisation du CIEL-FM, il juge qu’il est très important de faire le pont entre le midget et le senior. « Nous perdions beaucoup de joueurs qui, après plusieurs années au niveau mineur, abandonnaient le baseball s’ils ne pouvaient jouer à 18 ans avec le senior. Nous avons besoin de cette relève. »

D’autres informations devraient être divulguées au public dans les prochaines semaines concernant les Mariniers.