Un défi collectif pour la prévention des dépendances

Le Bas-Saint-Laurent participe activement au Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. À mi-chemin, les participants de notre région ont permis d’amasser 6570 $ sur les 462 000 $ récoltés par les 5000 adhérents à l’échelle provinciale.

« Ce défi est bien plus qu’une simple pause d’alcool, c’est un mouvement de solidarité qui permet d’appuyer concrètement la prévention des dépendances au Québec », souligne Kyanna Laporte, coordonnatrice des relations publiques à l’agence FRANCHIR, porte-parole du Défi.

Chaque année, le Défi 28 jours sans alcool invite la population à s’abstenir de consommer de l’alcool durant le mois de février. Les dons recueillis soutiennent la mission de la Fondation Jean Lapointe, qui œuvre dans la prévention et l’accompagnement des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance.

Le Bas-Saint-Laurent, fidèle au rendez-vous, a déjà amassé une somme significative, mais il est encore temps de participer et d’appuyer la cause. L’an dernier, les participants de la région avaient recueilli 7361 $. Avec deux semaines restantes, l’objectif est à portée de main.

« Vous avez encore le temps de vous inscrire ou de faire un don. Chaque contribution permet de financer des initiatives de sensibilisation auprès des jeunes, des campagnes de prévention, et des services de soutien pour ceux qui en ont besoin », rappelle Kyanna Laporte.

Depuis sa création, le Défi a permis de recueillir plus de 12 millions de dollars, et de rejoindre des centaines de milliers de jeunes par le biais des programmes de prévention de la Fondation Jean Lapointe. Pour plus d’informations ou pour contribuer, il suffit de visiter le site officiel du Défi 28 jours sans alcool.

Le Bas-Saint-Laurent a amassé 6570 $ jusqu’ici. Photo : Vinicius Amnx-Amano, Unsplash