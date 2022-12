Bilan positif pour Gymagine

Le club de gymnastique Gymagine a participé à la première compétition de la saison 2022-2023 de la région de l’Est-du-Québec, à Rimouski, les 26 et 27 novembre dernier. Les gymnastes ont récolté plus de 50 médailles et 26 rubans.

Toutes les gymnastes ont bien performé et ont atteint différents défis personnels. Notons aussi la participation de trois gymnastes à la qualification des Jeux du Québec, soit Anaïs Morin, Violette Landry et Mélina Lévesque. Malheureusement, les performances n’ont pas été à l’image de leurs capacités. Celles-ci en retirent une belle expérience. Les gymnastes du club seront de retour en compétition en février prochain.

Source : Gymagine