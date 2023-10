Basketball : Un début de saison encourageant pour les Gaulois

La saison de basketball des Gaulois de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière a officiellement débuté le 15 octobre dernier. Pour l’occasion, l’équipe locale a affronté les Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

Bien que cette première partie se soit soldée par une défaite, l’entraîneur-chef se dit très optimiste pour la saison en cours.

« Les joueurs étaient bien prêts pour leur premier match. Leur détermination et le dévouement dont ils ont fait preuve à l’égard de leur équipe laissent présager une excellente saison pour nos Gaulois. Nous avons hâte de voir nos joueurs repousser leurs limites et briller sur le terrain dans les semaines à venir », a-t-il déclaré.

Les Gaulois évolueront à domicile le 17 novembre à 19 h, le 4 février à 16 h, le 9 février à 20 h et le 16 février à 20 h. Rappelons que l’équipe de basketball s’inscrit dans la grande famille des Gaulois qui comprend six autres disciplines : badminton, cheerleading, cross-country, football, volleyball et natation.

Source : Cégep de La Pocatière